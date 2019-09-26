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«Реал Сосьедад» разгромил «Алавес» и вышел на 2-е место в Примере

«Реал Сосьедад» разгромил «Алавес» и вышел на 2-е место в Примере
Футбол / Испания 0

«Реал Сосьедад» разгромил «Алавес» в матче 6-го тура чемпионата Испании со счётом 3:0. Встреча проходила в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта».

Героем встречи стал форвард хозяев Микель Оярсабаль, принявший участие во всех трёх голах. На 19-й минуте он открыл счёт с передачи Мартина Эдегора. На 32-й минуте Оярсабаль отдал голевой пас на Виллиана Жозе. На 41-й минуте он поставил точку в матче, реализовав 11-метровый удар.

В турнирной таблице испанской Примеры «Реал Сосьедад» поднялся на 2-е место. В активе команды 13 очков. «Алавес», набрав 5 очков, занимает 17-е место. В следующем туре «Реал Сосьедад» 29 сентября отправится в гости к «Севилье», а «Алавес» в этот же день дома будет принимать «Мальорку».

Испания - Примера. 6-й тур
26 сентября 2019, четверг. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 0
Алавес
Витория
1:0 Оярсабаль – 19'   2:0 Жозе – 32'   3:0 Оярсабаль – 41' (пен)
Удаления: нет / Ману – 85'
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