«Реал Сосьедад» разгромил «Алавес» и вышел на 2-е место в Примере

«Реал Сосьедад» разгромил «Алавес» в матче 6-го тура чемпионата Испании со счётом 3:0. Встреча проходила в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта».

Героем встречи стал форвард хозяев Микель Оярсабаль, принявший участие во всех трёх голах. На 19-й минуте он открыл счёт с передачи Мартина Эдегора. На 32-й минуте Оярсабаль отдал голевой пас на Виллиана Жозе. На 41-й минуте он поставил точку в матче, реализовав 11-метровый удар.

В турнирной таблице испанской Примеры «Реал Сосьедад» поднялся на 2-е место. В активе команды 13 очков. «Алавес», набрав 5 очков, занимает 17-е место. В следующем туре «Реал Сосьедад» 29 сентября отправится в гости к «Севилье», а «Алавес» в этот же день дома будет принимать «Мальорку».