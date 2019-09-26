«Милан» потерпел поражение в матче с «Торино», дважды пропустив за четыре минуты

В матче 5-го тура итальянской Серии А «Торино» принимал «Милан». Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Милан» вышел вперёд на 18-й минуте благодаря нападающему Кшиштофу Пёнтеку, который реализовал пенальти. В середине второго тайма счёт сравнял форвард «Торино» Андреа Белотти, отличившийся после передачи полузащитника Томаса Ринкона. Спустя четыре минуты Белотти оформил дубль.

«Торино», набрав 9 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Милан» (6) — 13-е.

В 6-м туре итальянского первенства «Милан» 29 сентября на своём поле примет «Фиорентину» из Флоренции, а «Торино» на следующий день в гостях встретится с «Пармой».