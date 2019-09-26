Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Тамбов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Милан» потерпел поражение в матче с «Торино», дважды пропустив за четыре минуты

«Милан» потерпел поражение в матче с «Торино», дважды пропустив за четыре минуты
Футбол / Италия 0

В матче 5-го тура итальянской Серии А «Торино» принимал «Милан». Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Милан» вышел вперёд на 18-й минуте благодаря нападающему Кшиштофу Пёнтеку, который реализовал пенальти. В середине второго тайма счёт сравнял форвард «Торино» Андреа Белотти, отличившийся после передачи полузащитника Томаса Ринкона. Спустя четыре минуты Белотти оформил дубль.

«Торино», набрав 9 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Милан» (6) — 13-е.

В 6-м туре итальянского первенства «Милан» 29 сентября на своём поле примет «Фиорентину» из Флоренции, а «Торино» на следующий день в гостях встретится с «Пармой».

Италия - Серия А. 5-й тур
26 сентября 2019, четверг. 22:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
2 : 1
Милан
Милан
0:1 Пёнтек – 18' (пен)   1:1 Белотти – 72'   2:1 Белотти – 76'
Удаления: нет / Рейна – 72'
П. Мальдини — о Джампаоло: при Сакки «Милан» столкнулся с такими же трудностями
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент