«Милан» потерпел поражение в матче с «Торино», дважды пропустив за четыре минуты
В матче 5-го тура итальянской Серии А «Торино» принимал «Милан». Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
«Милан» вышел вперёд на 18-й минуте благодаря нападающему Кшиштофу Пёнтеку, который реализовал пенальти. В середине второго тайма счёт сравнял форвард «Торино» Андреа Белотти, отличившийся после передачи полузащитника Томаса Ринкона. Спустя четыре минуты Белотти оформил дубль.
«Торино», набрав 9 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Милан» (6) — 13-е.
В 6-м туре итальянского первенства «Милан» 29 сентября на своём поле примет «Фиорентину» из Флоренции, а «Торино» на следующий день в гостях встретится с «Пармой».
Италия - Серия А. 5-й тур
26 сентября 2019, четверг. 22:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
2 : 1
Милан
Милан
0:1 Пёнтек – 18' (пен) 1:1 Белотти – 72' 2:1 Белотти – 76'
Удаления: нет / Рейна – 72'
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