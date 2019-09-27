Игуаин: Роналду изменился с момента наших выступлений за «Реал»
Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин заявил, что его партнёр по линии атаки в клубе Криштиану Роналду изменился со времён их совместных выступлений за мадридский «Реал».
«Я играл с ним в Испании. С тех пор прошло много лет, сейчас я вижу другого игрока, более зрелого мужчину, у которого есть семья… Я счастлив снова играть с ним», — приводит слова Игуаина El Mundo Deportivo со ссылкой на Fox Sports Argentina.
Игуаин выступал за «Реал» с 2007 по 2013 год. В «Ювентус» он перешёл летом 2016 года из «Наполи» за € 90 млн. В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за «Милан» и «Челси».
Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Его трансфер обошёлся «Ювентусу» в € 117 млн и стал рекордным для туринского клуба.
Игуаин ударил тренера на тренировке «Ювентуса»
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