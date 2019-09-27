Джампаоло — после поражения: это была лучшая игра «Милана» в нынешнем сезоне

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло дал комментарий после поражения со счётом 1:2 в выездном матче 5-го тура итальянской Серии А с «Торино».
«Мы контролировали игру, но не сумели довести дело до победы. Наша команда ничем не рисковала. Всё изменилось, когда мы дважды пропустили за четыре минуты. У нас были возможности забить снова, так что мы создали моменты. Были ошибки, но это была лучшая игра «Милана» в нынешнем сезоне. Мы доминировали в течение долгих отрезков.
Это разочаровывает, поскольку команда усердно работает и делает всё возможное. Это было незаслуженное поражение, которое замедлит прогресс и повлияет на нашу самооценку. У нас хороший состав. Надеюсь, игроки не унывают. Убеждён, что команда остаётся на правильном пути», — приводит слова Джампаоло Sky Sport Italia.
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