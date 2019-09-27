«Реал» намерен подписать предварительный контракт с Эриксеном в январе
Руководство мадридского «Реала» в январе 2020 намерено подписать предварительный контракт с полузащитником «Тоттенхэм Хотспур» Кристианом Эриксеном, сообщает The Mirror.
Напомним, контракт Кристиана со «шпорами» действует до лета 2020 года, и начиная с 1 января он имеет право договариваться о переходе с другими клубами.
Ранее стало известно, что 27-летний хавбек отказался продлевать контракт с английским клубом.
Эриксен перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» летом 2013 года из «Аякса». Сумма трансфера составила € 13,5 млн. В нынешнем сезоне он провёл шесть матчей за «Тоттенхэм», в которых забил один гол. В прошлом сезоне Эриксен провёл 51 матч во всех турнирах и забил 10 голов при 17 результативных передачах.
Эриксен отказался продлевать контракт с «Тоттенхэмом» и намерен перейти в «Реал»
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