Раньери может возглавить «Сент-Этьен»

Бывший главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери может возобновить тренерскую карьеру в чемпионате Франции.

Как сообщает Calciomercato, итальянский специалист является кандидатом на пост наставника «Сент-Этьена».

Раньери возглавил «Рому» в начале марта этого года после отставки Эусебио Ди Франческо, который был уволен после вылета из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Порту» в 1/8 финала. Для итальянца этот приход в стан «волков» стал вторым в тренерской карьере. Ранее он работал с командой с 2009 по 2011 год.

Помимо «Ромы» 67-летний Раньери ранее тренировал такие известные клубы, как «Наполи», «Фиорентина», «Валенсия», «Атлетико», «Челси», «Ювентус», «Интер», «Монако» и «Лестер Сити». С последним наставник выиграл единственный чемпионский титул в своей карьере.