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Почеттино: после пяти лет дифирамбов «Тоттенхэм» заслужил критику

Почеттино: после пяти лет дифирамбов «Тоттенхэм» заслужил критику
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал неудачный старт сезона-2019/20.

«Если мы не показываем тот результат, который люди ожидают от нас, значит, мы должны принять критику. В течение пяти лет все пели дифирамбы «Тоттенхэму», сейчас мы заслуживаем на критику, мы должны принять это как должное. Все те проигрыши и потери, которые мы понесли, должны теперь исправить.

Порой критика заставляет понять, что вы должны что-то перестроить, начать делать иначе. В данный момент мы решаем проблемы, пытаясь стать лучше и получить ожидаемые результаты. Уверен, что мы начнём побеждать, но нам нужно прийти к какому-либо решению», — приводит слова Почеттино ВВС.

После 6-го тура «Тоттенхэм» с 8 очками занимает 7-е место в таблице АПЛ. 24 сентября лондонцы вылетели из Кубка английской лиги, проиграв команде четвёртого дивизиона «Колчестер Юнайтед» (0:0, 3:4 в серии пенальти).

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