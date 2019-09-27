Ковтун ожидает непростой матч для «Спартака» с «Оренбургом»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Ковтун поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют дома с «Оренбургом». В последнем матче «Спартак» победил «КАМАЗ» (2:1) и вышел в 1/8 финала Кубка России.



«Удачный исход кубкового матча должен добавить футболистам «Спартака» заряда бодрости. Матч с «КАМАЗом» сложился для москвичей совсем непросто. Нельзя сказать, что всё прошло по их сценарию и задуманной схеме. Было видно, что игра велась в плотной борьбе.



В РПЛ же «Спартаку» уже некуда отступать. При этом каждый матч дается команде с трудом, и я не думаю, что игра с «Оренбургом» будет простой», — приводят слова Ковтуна «Известия».



После 10 туров «Спартак» имеет в активе 14 очков и делит 6-9 места с «Уралом», «Уфой» и «Арсеналом». Отставание «Спартака» от лидирующего «Зенита» — 9 очков.



Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится 29 сентября в Москве, начало — в 16:30 мск.

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