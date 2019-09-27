Маццарри: «Торино» заслужил победу над «Миланом»
Главный тренер «Торино» Вальтер Маццарри прокомментировал победу над «Миланом» (2:1) в матче 5-го тура чемпионата Италии.
«Мы были медленными и вялыми в первом тайме, но это бывает с нами, когда игра проходит дома. Да и прессинг мы ощущали перед матчем и во время него довольно сильный. Думаю, игроки лучше расскажут, что произошло в перерыве. Мы провели фантастическую игру и заслужили эту непростую победу.
Равенство с «Наполи» по очкам? Серия А для нас как Джиро д' Италия. Мы работаем матч за матчем и только затем смотрим на итоговый результат», — приводит слова Маццарри Sky Sport Italia.
Следующий матч «Торино» проведёт 30 сентября с «Пармой» на стадионе «Эннио Тардини». Начала матча — в 21:45 мск.
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