Джампаоло: «Милан» проиграл в своей лучшей игре в сезоне
Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло прокомментировал поражение в матче 5-го тура чемпионата Италии с «Торино» (1:2).
«Мы полностью контролировали ход игры. Затем матч перевернулся с ног на голову. Но у нас были возможности снова забить после ударов Пёнтека и Кессье. Да, мы ошибались, но это лучшая игра «Милана» в сезоне, мы доминировали практически весь матч. Мы были явно лучше и сильнее «Торино».
Я расстроен после этого поражения, потому что команда прикладывает все силы, делает всё возможное для победы. Обидно, когда результат отличается от задуманного. Мои футболисты пытаются работать в команде и следовать плану, а не играть индивидуально», — приводит слова Джампаоло Sky Sport Italia.
Ковтун ожидает непростой матч для «Спартака» с «Оренбургом»
- 27 сентября 2019
-
08:07
-
07:16
-
07:09
-
06:18
-
05:58
-
05:26
-
05:00
-
04:24
-
03:55
-
03:40
-
03:02
-
02:53
-
02:33
-
01:58
-
01:38
-
01:28
-
00:55
-
00:47
-
00:34
-
00:15
- 26 сентября 2019
-
23:57
-
23:51
-
23:33
-
23:29
-
23:15
-
22:58
-
22:57
-
22:42
-
22:39
-
22:13
-
21:59
-
21:53
-
21:35
-
21:21
-
21:16
Партнерский контент