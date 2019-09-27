Джампаоло: «Милан» проиграл в своей лучшей игре в сезоне

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло прокомментировал поражение в матче 5-го тура чемпионата Италии с «Торино» (1:2).



«Мы полностью контролировали ход игры. Затем матч перевернулся с ног на голову. Но у нас были возможности снова забить после ударов Пёнтека и Кессье. Да, мы ошибались, но это лучшая игра «Милана» в сезоне, мы доминировали практически весь матч. Мы были явно лучше и сильнее «Торино».



Я расстроен после этого поражения, потому что команда прикладывает все силы, делает всё возможное для победы. Обидно, когда результат отличается от задуманного. Мои футболисты пытаются работать в команде и следовать плану, а не играть индивидуально», — приводит слова Джампаоло Sky Sport Italia.

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