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Джампаоло: «Милан» проиграл в своей лучшей игре в сезоне

Джампаоло: «Милан» проиграл в своей лучшей игре в сезоне
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло прокомментировал поражение в матче 5-го тура чемпионата Италии с «Торино» (1:2).

«Мы полностью контролировали ход игры. Затем матч перевернулся с ног на голову. Но у нас были возможности снова забить после ударов Пёнтека и Кессье. Да, мы ошибались, но это лучшая игра «Милана» в сезоне, мы доминировали практически весь матч. Мы были явно лучше и сильнее «Торино».

Я расстроен после этого поражения, потому что команда прикладывает все силы, делает всё возможное для победы. Обидно, когда результат отличается от задуманного. Мои футболисты пытаются работать в команде и следовать плану, а не играть индивидуально», — приводит слова Джампаоло Sky Sport Italia.

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