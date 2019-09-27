Бывший директор «Челси» Кеньон хочет купить «Ньюкасл» за £ 300 млн

Бывший исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» и «Челси» Питер Кеньон намерен приобрести клуб АПЛ — «Ньюкасл», сообщает Daily Mail.
Кеньон собирается совершить покупку вместе с компанией GACP Sports из Флориды, владеющей французским «Бордо».
Общая сумма сделки составит £ 300 млн. Консорциум Кеньона готов внести первоначальный взнос в размере £ 125 млн. Остальная сумма, согласно контракту, будет выплачена в течение трёх лет.
«Ньюкасл» был выставлен на продажу ещё в 2017 году. В 2018 году клуб пыталась приобрести британский миллиардер Аманда Стейвли и ее компания PCP Capital Partners, но нынешний владелец Майкл Эшли посчитал, что предложение в € 250 млн слишком маленькое.
После 6 туров в АПЛ «Ньюкасл» занимает 17-е место в турнирной таблице с 5 очками.
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