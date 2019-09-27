РФС смягчил наказание для «Зенита» за инцидент с фанатами и ОМОНом

Российский футбольный союз на своём официальном сайте сообщил об изменении наказания для «Зенита» за инцидент во время матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1)
«Было принято решение удовлетворить жалобу «Зенита» на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 21 августа. Изменить решение КДК, заменив санкцию за неправомерные действия зрителей в отношении «Зенита» в виде одного домашнего матча без зрителей условно на запрет на допуск зрителей в секторы D101-D111 стадиона «Газпром Арена» на один домашний матч условно», — говорится в сообщении РФС.
Ранее сообщалось, что конфликт между болельщиками и полицейскими начался из-за недостаточно большого места для курения. Фанаты принялись двигать ограждения. ОМОН оказался в окружении и пустил в ход дубинки.
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