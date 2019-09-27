«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Сапаты
«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести форварда «Аталанты» Дувана Сапату, утверждает Calciomercato. По данным источника, английский клуб активно следит за Сапатой в текущем сезоне. Колумбиец в шести матчах забил четыре мяча.
В настоящий момент Сапата находится в аренде в «Аталанте», а права на него принадлежат «Сампдории». Клуб из Бергамо, как сообщает источник, хочет приобрести форварда.
«Манчестер Юнайтед» после продажи Ромелу Лукаку в «Интер» остался без центрфорварда. Тренерский штаб на данной позиции использует Маркуса Рэшфорда, Антони Марсьяля и 17-летнего Мэйсона Гринвуда. «Манчестер Юнайтед» неудачно стартовал в новом сезоне, «красные дьяволы» набрали лишь 8 очков в 6 турах АПЛ. От лидирующего «Ливерпуля» они отстают на 10 баллов.
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