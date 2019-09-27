Кудряшов и Комличенко посоревновались в знании географии

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов и форвард Николай Комличенко приняли участие в небольшом конкурсе от организаторов чемпионата Европы 2020 года. Футболистам показали карту без названий стран и предложили отметить на ней города, в которых будут проходить матчи чемпионата Европы.
Защитник «Сочи» Кудряшов практически идеально отобразил все 12 городов на карте. У нападающего «Млада Болеслав» Комличенко возникли сложности. Например, Амстердам Комличенко отметил где-то в Скандинавии, а Баку — в центральной полосе России.
Видео можно посмотреть в группе Евро-2020 во «ВКонтакте».
Кудряшов признался, что в школе у него была пятёрка по географии. Комличенко свои познания оценил на тройку, сказав, что такую оценку себе бы поставил только за старание.
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