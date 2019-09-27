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«Нелегко быть особенным». Моуринью снялся в оригинальной рекламе

«Нелегко быть особенным». Моуринью снялся в оригинальной рекламе
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью принял участие в съёмках рекламного ролика для букмекерской компании Paddy Power.

В ролике португальский специалист заявляет, что «нелегко быть особенным», после чего на различных примерах доказывает этот тезис. В конце Моуринью садится в такси и, посмотрев в телефон, в котором открыто приложение от Paddy Power, выясняет, что выиграл джекпот. Жозе снова говорит, что он особенный, однако водитель сообщает ему, что такой выигрыш происходит у разных людей каждый день.

Видео доступно в «твиттере» Paddy Power.

Напомним, Моуринью был уволен с поста наставника «Манчестер Юнайтед» в середине декабря 2018 года. С тех пор 56-летний португалец остаётся без тренерской работы. Ранее он возглавлял «Порту», «Челси», «Интер» и «Реал».

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