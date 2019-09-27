Годин: обнимем друг друга с Гризманном после матча с «Барселоной»

Защитник «Интера» Диего Годин поделился ожиданиями от матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов, за которую выступает его бывший одноклубник Антуан Гризманн.

«Ушёл бы Гризманн из «Атлетико», если бы я остался? Не знаю, он мне ничего не говорил о своих планах.

Матч с «Барселоной»? Я буду играть в свой футбол, а после окончания матча мы с Антуаном обнимемся. Мы уже были в разных командах во время чемпионата мира 2018 года, он — один из моих лучших друзей, но я буду сосредоточен на своей команде.

В «Барселоне» важен не только Гризманн, но и вся команда. На «Ноу Камп» всегда очень сложно играть, «Барселона» сильна», — приводит слова Година Marca.

Годин и Гризманн покинули «Атлетико» по окончании прошлого сезона.