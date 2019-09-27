Годин: обнимем друг друга с Гризманном после матча с «Барселоной»
Защитник «Интера» Диего Годин поделился ожиданиями от матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов, за которую выступает его бывший одноклубник Антуан Гризманн.
«Ушёл бы Гризманн из «Атлетико», если бы я остался? Не знаю, он мне ничего не говорил о своих планах.
Матч с «Барселоной»? Я буду играть в свой футбол, а после окончания матча мы с Антуаном обнимемся. Мы уже были в разных командах во время чемпионата мира 2018 года, он — один из моих лучших друзей, но я буду сосредоточен на своей команде.
В «Барселоне» важен не только Гризманн, но и вся команда. На «Ноу Камп» всегда очень сложно играть, «Барселона» сильна», — приводит слова Година Marca.
Годин и Гризманн покинули «Атлетико» по окончании прошлого сезона.
«Барселона» подаст апелляцию на штраф в € 300 за ранние переговоры с Гризманном
- 27 сентября 2019
-
12:53
-
12:45
-
12:42
-
12:38
-
12:17
-
11:50
-
11:47
-
11:41
-
11:18
-
10:57
-
10:56
-
10:45
-
10:30
-
10:11
-
10:00
-
09:54
-
09:45
-
09:30
-
09:26
-
08:29
-
08:07
-
07:09
-
06:18
-
05:58
-
05:26
-
05:00
-
04:24
-
03:55
-
03:40
-
03:02
-
02:53
-
02:33
-
01:58
-
01:38
-
01:28
Партнерский контент