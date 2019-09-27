В футбольной школе «Зенита» проводят сбор игроки из крупнейшей академии Катара

В «Газпром»-Академии «Зенита» тренируются три команды академии «Эспайр» из Дохи.



В Санкт-Петербург из столицы Катара прибыли команды трёх возрастов — 2003, 2005 и 2006 годов рождения. Гости из Катара проживают и тренируются на территории Академии «Зенита», а также провели три контрольных матча с сине-бело-голубыми. Матч среди игроков 2003 года рождения завершился со счётом 3:0 в пользу «Зенита», 14-летние зенитовцы забили в ворота гостей девять безответных мячей, а «Зенит» U13 уступил — 2:3.



В рамках сбора команды академии «Эспайр» также сыграют с представителями другой петербургской школы — СШОР «Зенит».



Академия «Эспайр» — крупнейший спортивный комплекс в Катаре. В Центре помимо футбола развивают лёгкую атлетику, настольный теннис, сквош и гимнастику. В феврале 2019 года 10 выпускников академии стали победителями Кубка Азии в составе команды Катара.



Академию «Эспайр» и «Зенит» связывают давние партнёрские отношения — в январе 2016 года на территории комплекса в Дохе проводил зимний сбор основной состав «Зенита» под руководством Андре Виллаш-Боаша, а команды «Газпром»-Академии неоднократно ездили на турниры в Катар.