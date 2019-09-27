Месси: Фати нужно постепенно подводить к составу

Капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением об игре своего одноклубника Ансу Фати, который дебютировал за основную команду каталонцев в 16-летнем возрасте. В текущем сезоне Фати уже забил два мяча, а также дебютировал в Лиге чемпионов в матче с дортмундской «Боруссией».
«Мне он действительно нравится, я пытаюсь помочь ему, поддерживаю его. Он — великолепный игрок, у него есть всё, чтобы добиться успеха.
Но я считаю, что нужно постепенно подводить его к составу, как это было со мной, когда я начинал выступать за «Барселону». Нужно идти медленно, не оказывать на него слишком большого давления.
Нужно помнить, что ему всего 16 лет. Надеюсь, он будет и дальше получать удовольствие, а весь шум вокруг него не будет иметь негативных последствий. Он обладает талантом, чтобы стать одним из лучших», — цитирует Месси Eurosport.
- 27 сентября 2019
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