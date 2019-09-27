ЦСКА — «Ростов», «Чертаново» — «Кубань». Расписание Кубка «Чемпионата»

С 30 сентября по 4 октября 2019 года в Москве состоится первый детский футбольный фестиваль спортивного портала «Чемпионат» для игроков 2008 и 2009 годов рождения. Соревнования пройдут при поддержке столичной футбольной Академии «Чертаново» и фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» на полях «Арены Чертаново».



Уже известно расписание группового этапа.



Турнир среди игроков 2008 года рождения.



30 сентября



ДЮСШ №2 Кондопога – «Металлург» (Выкса)

«Торпедо» (Владимир) – ДЮСШ Шумерля

ФК «Университет Ульяновск» – «Кристалл» (Ижевск)

«Чертаново» (Москва) – ФК «Лихославль» (Тверская Область)

«Чертаново-2» (Москва) – «Динамо-2» (Москва)

«Авангард» (Ярославль) – ФШМ Москва

«Строгино» (Москва) – «Импульс» (Москва)

ФК «Олимп-Фактум» (Москва) – «Родина» (Москва)



1 октября



ФК «Университет Ульяновск» – «Импульс»

ФК «Лихославль» – «Металлург»

«Авангард» – ФК «Олимп-Фактум»

«Чертаново» – ДЮСШ №2 Кондопога

«Чертаново-2» – ДЮСШ Шумерля

«Строгино» – «Кристалл»

ФШМ Москва – «Родина»

«Торпедо» – «Динамо-2»



2 октября



ФК «Лихославль» – ДЮСШ №2 Кондопога

«Родина» – «Авангард»

«Импульс» – «Кристалл»

«Чертаново» – «Металлург»

«Чертаново-2» – «Торпедо»

«Строгино» – ФК «Университет Ульяновск»

ФК «Олимп-Фактум» – ФШМ Москва

«Динамо-2» – ДЮСШ Шумерля



Турнир среди игроков 2009 года рождения.



30 сентября



«Мордовия» (Саранск) – «Центр» (Новосибирск)

«Кубань» (Краснодар) – СШОР Йошкар-Ола

«Ростов-2» – ДЮСШ №17 Томск

«Ростов» – «Нефтеград Альметьевск-2»

«Нефтеград Альметьевск» – «Чертаново» (Москва)

«Воробьёвы горы» (Москва) – «Газовик-2» (Махачкала)

«Газовик» (Махачкала) – «Динамо» (Москва)

ЦСКА (Москва) – «Спартак Нальчик»



1 октября



«Кубань» – «Нефтеград Альметьевск»

«Нефтеград Альметьевск-2» – «Спартак Нальчик»

«Газовик-2 Махачкала» – «Мордовия»

«Газовик» – «Ростов-2»

«Ростов» – ЦСКА

«Чертаново» – СШОР Йошкар-Ола

«Воробьёвы горы» – «Центр»

«Динамо» – ДЮСШ №17 Томск



2 октября



ДЮСШ №17 Томск – «Газовик»

«Газовик-2» – «Центр»

«Чертаново» – «Кубань»

«Воробьёвы горы» – «Мордовия»

«Нефтеград Альметьевск» – СШОР Йошкар-Ола

«Нефтеград Альметьевск-2» – ЦСКА

«Ростов» – «Спартак Нальчик»

«Динамо» – «Ростов-2»



