ЦСКА — «Ростов», «Чертаново» — «Кубань». Расписание Кубка «Чемпионата»

С 30 сентября по 4 октября 2019 года в Москве состоится первый детский футбольный фестиваль спортивного портала «Чемпионат» для игроков 2008 и 2009 годов рождения. Соревнования пройдут при поддержке столичной футбольной Академии «Чертаново» и фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» на полях «Арены Чертаново».
Уже известно расписание группового этапа.
Турнир среди игроков 2008 года рождения.
30 сентября
ДЮСШ №2 Кондопога – «Металлург» (Выкса)
«Торпедо» (Владимир) – ДЮСШ Шумерля
ФК «Университет Ульяновск» – «Кристалл» (Ижевск)
«Чертаново» (Москва) – ФК «Лихославль» (Тверская Область)
«Чертаново-2» (Москва) – «Динамо-2» (Москва)
«Авангард» (Ярославль) – ФШМ Москва
«Строгино» (Москва) – «Импульс» (Москва)
ФК «Олимп-Фактум» (Москва) – «Родина» (Москва)
1 октября
ФК «Университет Ульяновск» – «Импульс»
ФК «Лихославль» – «Металлург»
«Авангард» – ФК «Олимп-Фактум»
«Чертаново» – ДЮСШ №2 Кондопога
«Чертаново-2» – ДЮСШ Шумерля
«Строгино» – «Кристалл»
ФШМ Москва – «Родина»
«Торпедо» – «Динамо-2»
2 октября
ФК «Лихославль» – ДЮСШ №2 Кондопога
«Родина» – «Авангард»
«Импульс» – «Кристалл»
«Чертаново» – «Металлург»
«Чертаново-2» – «Торпедо»
«Строгино» – ФК «Университет Ульяновск»
ФК «Олимп-Фактум» – ФШМ Москва
«Динамо-2» – ДЮСШ Шумерля
Турнир среди игроков 2009 года рождения.
30 сентября
«Мордовия» (Саранск) – «Центр» (Новосибирск)
«Кубань» (Краснодар) – СШОР Йошкар-Ола
«Ростов-2» – ДЮСШ №17 Томск
«Ростов» – «Нефтеград Альметьевск-2»
«Нефтеград Альметьевск» – «Чертаново» (Москва)
«Воробьёвы горы» (Москва) – «Газовик-2» (Махачкала)
«Газовик» (Махачкала) – «Динамо» (Москва)
ЦСКА (Москва) – «Спартак Нальчик»
1 октября
«Кубань» – «Нефтеград Альметьевск»
«Нефтеград Альметьевск-2» – «Спартак Нальчик»
«Газовик-2 Махачкала» – «Мордовия»
«Газовик» – «Ростов-2»
«Ростов» – ЦСКА
«Чертаново» – СШОР Йошкар-Ола
«Воробьёвы горы» – «Центр»
«Динамо» – ДЮСШ №17 Томск
2 октября
ДЮСШ №17 Томск – «Газовик»
«Газовик-2» – «Центр»
«Чертаново» – «Кубань»
«Воробьёвы горы» – «Мордовия»
«Нефтеград Альметьевск» – СШОР Йошкар-Ола
«Нефтеград Альметьевск-2» – ЦСКА
«Ростов» – «Спартак Нальчик»
«Динамо» – «Ростов-2»
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