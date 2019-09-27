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«Локомотив» победил «Зенит» в матче молодёжного первенства

«Локомотив» победил «Зенит» в матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ 0

В 11-м туре молодёжного первенства России «Локомотив» принимал «Зенит». Матч состоялся на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершился со счётом 2:0.

Хозяева вышли вперёд на 22-й минуте, автором гола стал полузащитник Тимофей Барабошкин. На 87-й минуте «железнодорожники» удвоили своё преимущество благодаря точному удару защитника Александра Мухина.

«Локомотив», набрав 23 очка, поднялся на первое место в турнирной таблице молодёжного первенства, однако может опуститься на вторую строчку по итогам тура, поскольку «Динамо» (22) ещё не сыграло свой матч. «Зенит» (20») – третий.

С полной турнирной таблицей молодёжного первенства можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнования доступно по ссылке.

Россия - Молодёжное первенство. 11-й тур
27 сентября 2019, пятница. 12:00 МСК
Локомотив-мол.
Москва
Окончен
2 : 0
ДВ
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
1:0 Барабошкин – 22'   2:0 Мухин – 87'
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