«Локомотив» победил «Зенит» в матче молодёжного первенства
В 11-м туре молодёжного первенства России «Локомотив» принимал «Зенит». Матч состоялся на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершился со счётом 2:0.
Хозяева вышли вперёд на 22-й минуте, автором гола стал полузащитник Тимофей Барабошкин. На 87-й минуте «железнодорожники» удвоили своё преимущество благодаря точному удару защитника Александра Мухина.
«Локомотив», набрав 23 очка, поднялся на первое место в турнирной таблице молодёжного первенства, однако может опуститься на вторую строчку по итогам тура, поскольку «Динамо» (22) ещё не сыграло свой матч. «Зенит» (20») – третий.
С полной турнирной таблицей молодёжного первенства можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнования доступно по ссылке.
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