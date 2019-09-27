Жезус: я на скамейке не потому, что плох, а потому что Агуэро был великолепен

Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус признался, что устал от роли запасного. В то же время бразилец подчеркнул, что понимает сложившуюся ситуацию.

«Я уже прошёл эту стадию, когда мне нужно было ждать. Я нахожусь в «Манчестер Сити» уже почти три года, это мой четвёртый сезон. Конечно, я хочу играть больше.

Очевидно, что бороться с Серхио Агуэро, самой большой легендой клуба, очень тяжело. Но это здорово для команды. Он хорошо играет, и я хорош.

Я понимаю решение Гвардиолы и уважаю Серхио, его историю в клубе и то, какую пользу он приносит сейчас. Люди говорят обо мне как о запасном игроке, и они вкладывают в это негативный смысл. Но они забывают, что я нахожусь на скамейке запасных не из-за плохой игры, а из-а того что Агуэро был великолепен. Я научился не ждать, а понимать ситуацию», — приводит слова Жезуса Manchester Evening News со ссылкой на бразильское телевидение.