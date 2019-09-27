«Динамо» победило «Ростов» и вернулось на первое место в первенстве «молодёжек»

В 11-м туре молодёжного первенства России «Ростов» принимал «Динамо». Матч состоялся на стадионе «Олимп-2» в Ростов-на-Дону и завершился со счётом 1:3.



На 6-й минуте встречи хозяева вышли вперёд усилиями полузащитника Владимира Медведя. До перерыва гостям удалось перевернуть ход матча и сначала сравнять счёт, а затем и выйти вперёд. Голами отличились хавбеки Владислав Галкин и Максим Данилин, забившие на 31-й и 41-й минутах соответственно. В начале второго тайма, на 53-й минуте, Данилин оформил дубль и установил окончательный счёт.



«Динамо», набрав 25 очков, вернулось на первое место в турнирной таблице молодёжного первенства и опережает ближайшего преследователя в лице «Локомотива» на два очка. «Ростов» (17) располагается на седьмой строчке.