Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Тамбов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Динамо» победило «Ростов» и вернулось на первое место в первенстве «молодёжек»

«Динамо» победило «Ростов» и вернулось на первое место в первенстве «молодёжек»
Футбол / РПЛ 0

В 11-м туре молодёжного первенства России «Ростов» принимал «Динамо». Матч состоялся на стадионе «Олимп-2» в Ростов-на-Дону и завершился со счётом 1:3.

На 6-й минуте встречи хозяева вышли вперёд усилиями полузащитника Владимира Медведя. До перерыва гостям удалось перевернуть ход матча и сначала сравнять счёт, а затем и выйти вперёд. Голами отличились хавбеки Владислав Галкин и Максим Данилин, забившие на 31-й и 41-й минутах соответственно. В начале второго тайма, на 53-й минуте, Данилин оформил дубль и установил окончательный счёт.

«Динамо», набрав 25 очков, вернулось на первое место в турнирной таблице молодёжного первенства и опережает ближайшего преследователя в лице «Локомотива» на два очка. «Ростов» (17) располагается на седьмой строчке.

Россия - Молодёжное первенство. 11-й тур
27 сентября 2019, пятница. 14:00 МСК
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 3
Динамо-мол.
Москва
1:0 Медведь – 5'   1:1 Усанов – 31'   1:2 Данилин – 40'   1:3 Данилин – 53'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент