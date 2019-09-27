Малосолов: «Спартаку» придётся засудить тысячи фанатов и Рейнгольда

Болельщик ЦСКА Андрей Малосолов прокомментировал решение суда оштрафовать его на 20 тыс. рублей за пост в «Твиттере», в котором он назвал бывшего нападающего «Спартака» Луиса Адриано обезьяной.
«Не удовлетворён результатом, вынесен штраф в 20 тыс. Но дело не в деньгах – я не признаю вину. Пытались доказать, что тот твит не содержал никаких расистских признаков, а был поведенческой оценкой матча.
Экспертиза, которую мы заказали, была упомянута одним абзацем, хотя там было 20 страниц научного изучения твита. Там опровергалось проявление ненависти и расизма. Доводы адвокатов не были учтены, мы спорили аргументированно. Будем обжаловать и дойдём до конечной точки. Будем биться за честное имя и за право болельщиков на свои отношения. И за то, чтобы большие клубы не сходили с ума, бегая в суды. Тогда будет создан неприятный инцидент: назвал белым, чёрным, кривоногим, высказался с трибуны, высказал просто мнение – пошёл в суд. Так мы все друг друга начнём судить и ситуация дойдёт до крайнего абсурда.
Что же «Спартаку» делать с высказываниями собственных болельщиков, которые оскорбляют своих игроков, тренера и, рано или поздно, заговорят о Цорне? Будировать прошлое не будем, а «Спартаку» придётся засудить тысячи своих болельщиков и даже ветерана Рейнгольда», — передаёт слова Малосолова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 27 сентября 2019
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