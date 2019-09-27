Бербатов: соперники должны обделаться ещё до того, как выйдут на «Олд Траффорд»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мнением о проблемах «красных дьяволов». По мнению Бербатова, соперники перестали бояться «МЮ», играя на «Олд Траффорде».

«Команды видят результаты «Юнайтед», видят места, на которых клуб финишировал. И они понимают, что у них есть шанс забрать три очка.

В среду вечером я видел, как играл на «Олд Траффорде» «Рочдэйл». Их совершенно не заботило, что они встретились с «Манчестер Юнайтед», они были уверенны в себе.

«Манчестер Юнайтед» нужно снова сделать так, чтобы соперники обделывались ещё до того, как выйдут из подтрибунного помещения на поле в Манчестере», — приводит слова Бербатова Daily Mail.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» пока набрал лишь 8 очков в шести турах АПЛ.