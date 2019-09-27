«Тоттенхэм» продлил контракт с Сиссоко

«Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Муссой Сиссоко.



Новое соглашение «шпор» с 30-летним французским футболистом рассчитано на четыре сезона – до лета 2023 года.



Сиссоко является воспитанником «Тулузы», цвета которой защищал с 2007 по 2013 год, после чего перебрался в Англию, пополнив ряды «Ньюкасл Юнайтед». В 2016 году хавбека приобрёл «Тоттенхэм». В сборную Франции Мусса вызывается с 2009 года. С национальной командой он стал серебряным призёром чемпионата Европы 2016 года.



В нынешнем сезоне Сиссоко принял участие в 6 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 1 результативную передачу и получил 1 жёлтую карточку. «Тоттенхэм» после шести туров занимает седьмое место в турнирной таблице первенства.



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