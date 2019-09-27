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«Барселона» продлила контракт с Карлесом Пересом

«Барселона» продлила контракт с Карлесом Пересом
Футбол / Испания 0

«Барселона» на своём официальном сайте сообщила о продлении контракта с нападающим Карлесом Пересом Сайолем.

Новое соглашение между каталонским клубом и 21-летним испанским футболистом рассчитано на три сезона – до лета 2022 года. Подписание контракта произошло 23 сентября в присутствии президента сине-гранатовых Хосепа Марии Бартомеу и других членов руководства.

Перес является воспитанником «Барселоны» и дебютировал за клуб в этом году. Форвард в настоящее время вызывается в сборную Испании U21, а ранее выступал за национальные команды категорий U16 и U17. В нынешнем сезоне Карлес принял участие в 5 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи. «Барселона» после шести туров занимает шестое место в турнирной таблице соревнования.

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