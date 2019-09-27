Израиль отказал в проезде команде на финал Кубка Палестины

Матч Кубка Палестины, в котором на поле должны были выйти команды «Гадамат Рафа» из Газы и
«Балата» из Наблуса, не состоялся. Клубу «Гадамат Рафа» не разрешили проехать по территории Израиля.
Победитель этой пары должен был представлять страну в Лиге чемпионов АФК. Израильские чиновники не объявили причины, но ряд СМИ со ссылкой на израильскую службы безопасности сообщили, что некоторые члены клуба подозреваются в связях с терроризмом. Разрешение на проезд получили только 12 членов клуба из 35.
«Это ужасное чувство после стольких тяжёлых тренировок», — цитирует Reuters игрока команды из Газы Ахмада Абу Тухаира.
Кубок Палестины — главное футбольное соревнование страны, организованное Федерацией футбола Палестины. «Гамадат Рафа» в прошлом сезоне одержал победу в этом соревновании, обыграв в финале в серии послематчевых пенальти «Иттихад Шожаейя» (0:0, п. 4:3).
- 27 сентября 2019
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