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«Манчестер Юнайтед» планирует зимой приобрести Эриксена

«Манчестер Юнайтед» планирует зимой приобрести Эриксена
Футбол / Англия 0

Руководство «Манчестер Юнайтед» хочет усилить состав команды полузащитником лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Кристианом Эриксеном. «Красные дьяволы» планируют сделать предложение о трансфере предстоящей зимой, сообщает Goal.

Контракт Эриксера с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2020 года. «Шпоры» хотят сохранить датчанина, но он отказывает продлевать соглашение.

В услугах Кристиана заинтересован также мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Сам полузащитник предпочитает переход и стан «сливочных». При этом он готов дождаться окончания сезона, чтобы присоединиться к «Реалу» на правах свободного агента. В таком случае 27-летний игрок рассчитывает получить прибавку к зарплате.

В нынешнем сезоне Эриксен забил 1 мяч в 6 матчах английской Премьер-лиги.

«Реал» намерен подписать предварительный контракт с Эриксеном в январе
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