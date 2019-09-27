«Манчестер Юнайтед» планирует зимой приобрести Эриксена

Руководство «Манчестер Юнайтед» хочет усилить состав команды полузащитником лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Кристианом Эриксеном. «Красные дьяволы» планируют сделать предложение о трансфере предстоящей зимой, сообщает Goal.

Контракт Эриксера с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2020 года. «Шпоры» хотят сохранить датчанина, но он отказывает продлевать соглашение.

В услугах Кристиана заинтересован также мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Сам полузащитник предпочитает переход и стан «сливочных». При этом он готов дождаться окончания сезона, чтобы присоединиться к «Реалу» на правах свободного агента. В таком случае 27-летний игрок рассчитывает получить прибавку к зарплате.

В нынешнем сезоне Эриксен забил 1 мяч в 6 матчах английской Премьер-лиги.