Погба запросил у «МЮ» повышения оклада до € 35 млн в год

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сообщил манкунианскому клубу свои финансовые требования по новому контракту, сообщает Tuttosport.

Согласно информации источника, 26-летний хавбек уведомил «красных дьяволов», что будет готов обсудить условия продления действующего соглашения, если ему будет повышена заработная плата до £ 600 тыс. в неделю (€ 676 тыс. в неделю, € 35 млн в год). Если «МЮ» согласится на условия француза, тот станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов планеты.

В текущем сезоне на клубном уровне Погба принял участие в 5 матчах. На его счету 2 результативные передачи. Контракт полузащитника с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2021 года. Соглашение предусматривает возможность пролонгации сотрудничества сторонами ещё на один год.