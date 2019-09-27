Каррера: в «Спартаке» я добился всего сам

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об успехах «Ювентуса» и красно-белых во времена, когда он работал в этих клубах.
«В „Ювентусе“ успехи ассоциировались с Антонио Конте. В Москве я всего добился сам», — приводит слова Карреры Tuttomercatoweb.
Итальянский специалист пребывает без работы с момента отставки из «Спартака» осенью прошлого года. Один из иранских клубов предлагал Массимо контракт, однако тренер ответил отказом.
Каррера возглавил «Спартак» в начале сезона-2016/17. По итогам кампании команда под его руководством завоевала первое за 16 лет золото чемпионата России, а затем стала обладателем Суперкубка страны. До прихода в московский клуб специалист выступал в роли ассистента Антонио Конте – сначала в «Ювентусе», а затем в сборной Италии.
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