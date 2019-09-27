Гути: никто не повторит то, что Зидан сделал на посту главного тренера «Реала»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути поддержал главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана.

«Никто не повторит то, что Зидан сделал в «Реале» в качестве главного тренера. Всегда трудно возвращаться в команду. Постепенно они становятся лучше.

Лично я не мечтаю возглавить «Реал». Мечтаю быть тренером, но «Реал» — это отдельный вопрос. Когда я говорю об этом клубе, делаю этот как болельщик.

«Реал» никогда нельзя хоронить. Для всего мира их поражение в матче с «ПСЖ» стало сюрпризом. Отношение должно быть другим. Зидан правильно подметил, что команда должна действовать интенсивнее», — цитирует Гути Marca.

Завтра, 28 сентября, «Реал» на выезде проведёт матч 7-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико», начало — в 22:00 мск.