Каррагер: Сульшер всё ещё напоминает временного тренера «МЮ»

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о главном тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннаре Сульшере.

«С тех пор, как Сульшер получил постоянную работу главного тренера в «Юнайтед», результаты команды оставляют желать лучшего. Он выиграл всего шесть матчей из 18, потерпел поражение в восьми встречах.

После победы в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, которая дала Сульшеру постоянную работу, «Юнайтед» забивает меньше одного гола в среднем за встречу. Они не побеждают на выезде уже в течение семи матчей.

Давайте будем честны. Существует понятное нежелание болельщиков и бывших игроков «Манчестер Юнайтед», которые подмечают, что тренер не работает на требуемом уровне для клуба такого уровня.

Мне Сульшер всё ещё напоминает временного тренера, который должен очистить раздевалку от дорогих и неэффективных игроков и подготовить команду для своего приемника», — цитирует Каррагера The Telegraph.