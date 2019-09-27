Вальверде: не знаю, как долго будет отсутствовать Месси
Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде в преддверии выездного матча 7-го тура испанской Примеры с «Хетафе» рассказал о травме нападающего команды Лионеля Месси.
«Не знаю, как долго будет отсутствовать Месси. Мы надеемся, что скоро он будет с командой. У него нет серьёзной травмы, просто небольшое растяжение. Посмотрим на следующей неделе, как будет проходить восстановление.
Когда Месси присутствует на поле, у нас есть сильные стороны. Когда его нет, мы лишены важнейшего игрока. Но у нас есть необходимые ресурсы. Мы должны продолжать двигаться вперёд», — приводит слова Вальверде Goal.
Матч «Хетафе» — «Барселона» состоится завтра, 28 сентября, в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес», начало — в 17:00 мск.
«Барселона» подтвердила новую травму Месси
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