ФИФА ответила на обвинения в фальсификации голосования премии The Best

ФИФА на своём официальном сайте опубликовала заявление в ответ на обвинения в фальсификации голосования премии The Best.
«ФИФА была разочарована сообщениями в СМИ, которые ставят под сомнение честность процесса голосования премии The Best.
Эти сообщения несправедливы и вводят в заблуждение.
Процедура голосования по каждой награде контролируется независимым наблюдателем, в данном случае швейцарской компанией PricewaterhouseCoopers (PwC).
ФИФА и PwC следуют правилам распределения и соответствующим стандартным процедурам контроля. В соответствии с этими процедурами ФИФА попросила все ассоциации-члены представить свои формы голосования как в электронном, так и в письменном виде. Письменные документы также должны быть подписаны ответственными лицами ассоциации, а также лицами, уполномоченными голосовать. Поэтому для того, чтобы голос оказался действительным, он должно содержать соответствующие подписи и печать ассоциации-члена.
И ФИФА, и независимый наблюдатель могут продемонстрировать, что все голоса, поданные в соответствии с правилами и в установленные сроки, были приняты во внимание. Следовательно, нет никаких сомнений в подлинности результата.
Если был какой-либо случай неправомерного поведения, и даже если это не повлияло на результат голосования, ФИФА проведёт расследование и при необходимости применит санкции", — сказано в заявлении ФИФА.
- 27 сентября 2019
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