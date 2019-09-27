Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Тамбов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

ФИФА ответила на обвинения в фальсификации голосования премии The Best

ФИФА ответила на обвинения в фальсификации голосования премии The Best
Футбол 0

ФИФА на своём официальном сайте опубликовала заявление в ответ на обвинения в фальсификации голосования премии The Best.

«ФИФА была разочарована сообщениями в СМИ, которые ставят под сомнение честность процесса голосования премии The Best.

Эти сообщения несправедливы и вводят в заблуждение.

Процедура голосования по каждой награде контролируется независимым наблюдателем, в данном случае швейцарской компанией PricewaterhouseCoopers (PwC).

ФИФА и PwC следуют правилам распределения и соответствующим стандартным процедурам контроля. В соответствии с этими процедурами ФИФА попросила все ассоциации-члены представить свои формы голосования как в электронном, так и в письменном виде. Письменные документы также должны быть подписаны ответственными лицами ассоциации, а также лицами, уполномоченными голосовать. Поэтому для того, чтобы голос оказался действительным, он должно содержать соответствующие подписи и печать ассоциации-члена.

И ФИФА, и независимый наблюдатель могут продемонстрировать, что все голоса, поданные в соответствии с правилами и в установленные сроки, были приняты во внимание. Следовательно, нет никаких сомнений в подлинности результата.

Если был какой-либо случай неправомерного поведения, и даже если это не повлияло на результат голосования, ФИФА проведёт расследование и при необходимости применит санкции", — сказано в заявлении ФИФА.

В ФИФА ответили на обвинение наставника сборной Судана
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент