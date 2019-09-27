В «Локомотиве» рассказали, как клуб борется с перепродажей билетов на матчи ЛЧ

Коммерческий директор московского «Локомотива» Марат Фаттахов рассказал о борьбе с перепродажей билетов на матчи команды в Лиге чемпионов.

«Нам известны сайты, агрегирующие предложения о перепродаже билетов. Ссылки присылают и сами болельщики, помогая клубу бороться с перекупщиками. Для решения проблемы в рамках правового поля клуб обращался в Роскомнадзор. Но требуется время для соблюдения всех необходимых процедур. Эта работа до сих пор ведётся.

На своих ресурсах мы неоднократно рассказывали об официальных способах покупки билетов и предупреждали о мошенниках. Но, к сожалению, многие всё же стали жертвами спекулянтов. На подобных сайтах чаще всего продаются поддельные билеты, а некоторые недобросовестные «предприниматели» продают пусть и настоящие билеты, но по несколько раз», — сказал Фаттахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.