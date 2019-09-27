В «Локомотиве» рассказали, как клуб борется с перепродажей билетов на матчи ЛЧ

Коммерческий директор московского «Локомотива» Марат Фаттахов рассказал о борьбе с перепродажей билетов на матчи команды в Лиге чемпионов.
«Нам известны сайты, агрегирующие предложения о перепродаже билетов. Ссылки присылают и сами болельщики, помогая клубу бороться с перекупщиками. Для решения проблемы в рамках правового поля клуб обращался в Роскомнадзор. Но требуется время для соблюдения всех необходимых процедур. Эта работа до сих пор ведётся.
На своих ресурсах мы неоднократно рассказывали об официальных способах покупки билетов и предупреждали о мошенниках. Но, к сожалению, многие всё же стали жертвами спекулянтов. На подобных сайтах чаще всего продаются поддельные билеты, а некоторые недобросовестные «предприниматели» продают пусть и настоящие билеты, но по несколько раз», — сказал Фаттахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
- 27 сентября 2019
-
20:30
-
20:14
-
20:11
-
19:58
-
19:39
-
19:30
-
19:26
-
19:09
-
19:04
-
18:42
-
18:34
-
18:07
-
18:03
-
17:51
-
17:37
-
17:35
-
17:20
-
17:18
-
16:58
-
16:56
-
16:42
-
16:27
-
16:22
-
16:17
-
15:55
-
15:53
-
15:51
-
15:44
-
15:35
-
15:22
-
15:18
-
15:00
-
14:48
-
14:37
-
14:34