Коммерческий директор «Локо»: ожидаем аншлаг на всех домашних матчах в ЛЧ
Коммерческий директор московского «Локомотива» Марат Фаттахов рассказал о продаже билетов на домашние матчи команды в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.
«Сейчас продажа пакетов уже недоступна, в кассах мы допродаём последние билеты на «Атлетико». Их почти не осталось, и онлайн-продажа закрыта. Возможно, на «Ювентус» и «Байер» мы сможем вывести в открытую продажу какие-то свободные места, если УЕФА и клубы-соперники откажутся от части своих квот.
На всех матчах, безусловно, ожидаем аншлаг, но с небольшой оговоркой. «Атлетико», например, выкупил 100 билетов на гостевой сектор вместимостью 350 человек. Понятно, что оставшиеся 250 мест будут пустовать», — сказал Фаттахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
«Нужно было пройти семь кругов ада». Как «Локо» продавал билеты на ЛЧ
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