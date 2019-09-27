Экс-игрок ЦСКА Хонда — «МЮ»: сделайте мне предложение, мне нужна хорошая команда
Бывший полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда, который ныне является свободным агентом, но при этом возглавляет сборную Камбоджи, обратился в «Твиттере» к «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед», сделайте мне предложение. Мне не нужны деньги, но мне нужно играть в отличной команде с отличными партнёрами по команде!», — написал 33-летний хавбек в своём «твиттере».
Напомним, в период с 2014 по 2017 год Хонда выступал в составе «Милана». С «россонери» он выиграл Суперкубок Италии — 2016. С 2010 по 2013 год Кейсуке являлся футболистом московского ЦСКА. В составе «армейцев» он сыграл 127 матчей и забил 28 мячей. Со столичным клубом стал чемпионом России и двукратным обладателем национального кубка.
Экс-полузащитник ЦСКА Хонда может вернуться в Серию А
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