Экс-игрок ЦСКА Хонда — «МЮ»: сделайте мне предложение, мне нужна хорошая команда

Бывший полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда, который ныне является свободным агентом, но при этом возглавляет сборную Камбоджи, обратился в «Твиттере» к «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед», сделайте мне предложение. Мне не нужны деньги, но мне нужно играть в отличной команде с отличными партнёрами по команде!», — написал 33-летний хавбек в своём «твиттере».

Напомним, в период с 2014 по 2017 год Хонда выступал в составе «Милана». С «россонери» он выиграл Суперкубок Италии — 2016. С 2010 по 2013 год Кейсуке являлся футболистом московского ЦСКА. В составе «армейцев» он сыграл 127 матчей и забил 28 мячей. Со столичным клубом стал чемпионом России и двукратным обладателем национального кубка.