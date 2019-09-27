Гвардиола: Жезус всегда играет как зверь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о нападающем команды Габриэле Жезусе.

«У меня нет с ним никаких проблем. Конечно он хочет играть. Каждый раз, когда Габриэл выходит на поле, он играет как зверь. Это может быть 90 минут, две минуты или даже несколько секунд. В каждом действии он старается изо всех сил», — приводит слова Гвардиолы Goal.

В нынешнем сезоне Жезус забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 6 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

«Манчестер Сити», набрав 13 очков, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Завтра, 28 сентября, «горожане» проведут матч 7-го тура с «Эвертоном». Встреча состоится в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк», начало — в 19:30 мск.