Георгий Джикия побывал в гостях у «Чемпионата». Фото из редакции

Сегодня, 27 сентября, в Москве очередным гостем редакции «Чемпионата» стал защитник московского «Спартака» Георгий Джикия.



Лучшие кадры из редакции — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.