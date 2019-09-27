Георгий Джикия побывал в гостях у «Чемпионата». Фото из редакции
Сегодня, 27 сентября, в Москве очередным гостем редакции «Чемпионата» стал защитник московского «Спартака» Георгий Джикия.
Лучшие кадры из редакции — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 27 сентября 2019
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