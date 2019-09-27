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Мариу: «Локомотив» ждёт большая игра в эти выходные

Мариу: «Локомотив» ждёт большая игра в эти выходные
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу рассказал о настрое в преддверии домашнего матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

«Усердно трудиться для достижения наших целей. Большая игра в эти выходные. Вперёд, команда!» — написал Мариу на своей странице в «Твиттере».

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится завтра, 28 сентября, в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 19:00 мск.

Сине-бело-голубые, набрав 23 очка, возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, «железнодорожники» (20) занимают пятое место.

Мариу в нынешнем сезоне отдал 3 результативные передачи в трёх встречах российского первенства. Ещё один голевой пас 26-летний португалец записал в актив в матче Лиги чемпионов.

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