10 игроков «Реала» подверглись антидопинговому контролю перед мадридским дерби

Сразу 10 игроков «Реала» подверглись антидопинговому контролю накануне мадридского дерби с «Атлетико», сообщает Sport.es.

Согласно сведениям источника, в пятницу, 27 сентября, на клубную базу «сливочных» в Вальдебебасе заявились представители УЕФА для проведения антидопингового контроля. Проверку на применение запрещённых препаратов прошли 10 футболистов «Реала», которые были выбраны случайным образом.

На текущей неделе это был второй антидопинговый контроль для игроков «Королевского клуба». Первый состоялся в понедельник.

В субботу, 28 сентября, «Реал» сыграет с «Атлетико» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Встреча состоится на стадионе «Ванда Метрополитано». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 мск.