Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Тамбов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

10 игроков «Реала» подверглись антидопинговому контролю перед мадридским дерби

10 игроков «Реала» подверглись антидопинговому контролю перед мадридским дерби
Футбол / Испания 0

Сразу 10 игроков «Реала» подверглись антидопинговому контролю накануне мадридского дерби с «Атлетико», сообщает Sport.es.

Согласно сведениям источника, в пятницу, 27 сентября, на клубную базу «сливочных» в Вальдебебасе заявились представители УЕФА для проведения антидопингового контроля. Проверку на применение запрещённых препаратов прошли 10 футболистов «Реала», которые были выбраны случайным образом.

На текущей неделе это был второй антидопинговый контроль для игроков «Королевского клуба». Первый состоялся в понедельник.

В субботу, 28 сентября, «Реал» сыграет с «Атлетико» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Встреча состоится на стадионе «Ванда Метрополитано». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Зидан: «Атлетико» считают народной командой? В «Реале» люди тоже много работают
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент