Ради «Реала» Моуринью отклонил предложения «Милана», «Монако» и ещё трёх клубов

Португальский специалист Жозе Моуринью твёрдо намерен вернуться в мадридский «Реал», который сейчас возглавляет Зинедин Зидан, сообщает Goal.
В период с мая по сентябрь Моуринью отклонил предложения «Монако», «Милана», «Лилля», «Вольфсбурга» и «Шальке-04». В это время 56-летний специалист следил за ситуацией в «Пари Сен-Жермен», туринском «Ювентусе» и мюнхенской «Баварии».
Ранее Жозе был открыт также для работы в лондонском «Тоттенхэм Хотспур», поскольку полагал, что «Реал» после увольнения Сантьяго Солари пригласит на пост главного тренера Маурисио Почеттино, но в итоге «сливочные» выбрали Зидана.
Напомним, Моуринью работал в «Реале» с 2010 по 2013 год. Последним клубом в тренерской карьере португальца на этот момент является «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял до декабря 2018 года.
- 27 сентября 2019
-
21:41
-
21:35
-
21:16
-
21:09
-
21:07
-
21:02
-
20:44
-
20:43
-
20:30
-
20:14
-
20:11
-
19:58
-
19:39
-
19:30
-
19:26
-
19:09
-
19:04
-
18:42
-
18:34
-
18:07
-
18:03
-
17:51
-
17:37
-
17:35
-
17:20
-
17:18
-
16:58
-
16:56
-
16:42
-
16:27
-
16:22
-
16:17
-
15:55
-
15:53
-
15:51