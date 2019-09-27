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Ради «Реала» Моуринью отклонил предложения «Милана», «Монако» и ещё трёх клубов

Ради «Реала» Моуринью отклонил предложения «Милана», «Монако» и ещё трёх клубов
Футбол / Испания 0

Португальский специалист Жозе Моуринью твёрдо намерен вернуться в мадридский «Реал», который сейчас возглавляет Зинедин Зидан, сообщает Goal.

В период с мая по сентябрь Моуринью отклонил предложения «Монако», «Милана», «Лилля», «Вольфсбурга» и «Шальке-04». В это время 56-летний специалист следил за ситуацией в «Пари Сен-Жермен», туринском «Ювентусе» и мюнхенской «Баварии».

Ранее Жозе был открыт также для работы в лондонском «Тоттенхэм Хотспур», поскольку полагал, что «Реал» после увольнения Сантьяго Солари пригласит на пост главного тренера Маурисио Почеттино, но в итоге «сливочные» выбрали Зидана.

Напомним, Моуринью работал в «Реале» с 2010 по 2013 год. Последним клубом в тренерской карьере португальца на этот момент является «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял до декабря 2018 года.

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