Почеттино стал для «МЮ» приоритетным кандидатом на замену Сульшеру

«Манчестер Юнайтед» уже определился с приоритетным кандидатом на замену главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру в случае его увольнения. Об этом сообщает The Sun.

Согласно информации источника, в случае расставания с норвежским специалистом «красные дьяволы» предпримут попытку заполучить наставника «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино. За 47-летнего аргентинца манкунианский клуб готов выплатить «шпорам» компенсацию в размере € 36 млн — так оценивается расторжение контракта тренера с лондонцами.

В турнирной таблице английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место. В шести матчах подопечные Сульшера набрали 8 очков.

Контракт Почеттино с клубом «Тоттенхэм Хотспур» рассчитан до лета 2023 года.