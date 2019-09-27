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Жемалетдинов: с «Зенитом» без Азмуна справиться проще

Жемалетдинов: с «Зенитом» без Азмуна справиться проще
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Локомотива» Рифат Жемалетдинов высказался о предстоящем матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча состоится 28 сентября в Москве. Начало — в 19:00.

«Нам будет на руку, если Сердар не сыграет. Он и в «Рубине» был одним из ключевых футболистов, и в «Зените» на первых ролях. С «Зенитом» без Азмуна справиться проще.

Думаю, игра опять пройдёт на встречных курсах. «Зенит» любит атаковать, но и мы тоже. Наша команда набрала хороший ход, постараемся навязать сопернику свой футбол. Результат обычно складывается из множества факторов: и физические кондиции, и морально-волевые качества, и тактика. Теория у нас запланирована на пятницу.

Очень круто будет взять три очка, и мы не боимся «Зенита». В то же время впереди ещё много матчей, так что после 11-го тура точно ничего не решится. Позади только треть дистанции, каждую неделю команды меняются местами, таблица ещё не устоялась. Но, естественно, победа над прямым конкурентом ценна вдвойне", — приводит слова Жемалетдинова «Советский спорт».

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