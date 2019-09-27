Тарасов повторил трюк Ибрагимовича и бросил вызов Миранчукам и T-Killah

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов повторил трюк форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, запустившего новый челендж в социальных сетях под названием matrixchallenge.

Во время исполнения matrixchallenge участник должен держать мяч на груди и, наклонившись назад, двигать руками, как главный герой фильма «Матрица», уворачивавшийся таким образом от пуль.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Тарасов бросил вызов хавбекам «железнодорожников» Алексею и Антону Миранчукам, хип-хоп исполнителю T-Killah и авторам YouTube-канала 2DROTS. Теперь они должны повторить трюк Ибрагимовича, чтобы бросить вызов другим.

Дмитрий выступал за «Локомотив» с 2010 по 2019 год. Минувшим летом 32-летний полузащитник покинул клуб в связи с окончанием контракта.

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