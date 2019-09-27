Руководству «Барселоны» не понравилось, что их игрок провёл вечер с Неймаром

В «Барселоне» негативно отреагировали на новость, что полузащитник команды Артур Рамос провёл вечер в компании нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, сообщает Marca.
При этом главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде на пресс-конференции сказал, что не видит проблемы в поступке Артура.
Фото доступно на странице Артура Рамоса в «Инстаграме».
В минувшем сезоне Рамос подвергся критике, после того как посетил вечеринку по случаю дня рождения Неймара. Тогда в Париже хавбек был единственным представителем «Барселоны» на празднике бывшего игрока клуба.
В нынешнем сезоне Артур забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу в 3 матчах испанской Примеры. 23-летний игрок попал в заявку команды на выездной матч 7-го тура с «Хетафе», который состоится завтра, 28 сентября.
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