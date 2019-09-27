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«Айнтрахт» обыграл «Унион» в матче чемпионата Германии

«Айнтрахт» обыграл «Унион» в матче чемпионата Германии
Футбол / Германия 0

В матче 6-го тура немецкой Бундеслиги берлинский «Унион» принимал «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Встреча прошла в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первый гол забил нападающий «Айнтрахта» Бас Дост в начале второго тайма. На 62-й минуте преимущество команды из Франкфурта-на-Майне увеличил форвард Андре Силва, отправивший мяч в ворота соперника после передачи полузащитника Джибриля Соу. В конце матча отличился нападающий «Униона» Энтони Уджа, голевой пас отдал форвард Шеральдо Бекер.

«Айнтрахт», набрав 10 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Унион» (4) — 14-е.

Календарь Бундеслиги можно посмотреть на «Чемпионате».

Германия - Бундеслига. 6-й тур
27 сентября 2019, пятница. 21:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
1 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
0:1 Дост – 48'   0:2 Силва – 62'   1:2 Уджа – 86'
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