«Айнтрахт» обыграл «Унион» в матче чемпионата Германии

В матче 6-го тура немецкой Бундеслиги берлинский «Унион» принимал «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Встреча прошла в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первый гол забил нападающий «Айнтрахта» Бас Дост в начале второго тайма. На 62-й минуте преимущество команды из Франкфурта-на-Майне увеличил форвард Андре Силва, отправивший мяч в ворота соперника после передачи полузащитника Джибриля Соу. В конце матча отличился нападающий «Униона» Энтони Уджа, голевой пас отдал форвард Шеральдо Бекер.

«Айнтрахт», набрав 10 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Унион» (4) — 14-е.

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