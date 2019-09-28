«Эвертон» хочет бесплатно заполучить Гётце

Руководство «Эвертона» проявляет интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Марио Гётце. Клуб из Ливерпуля хочет подписать контракт с 27-летним немцем следующим летом, когда он станет свободным агентом, сообщает Augsburger Allgemeine.

Ожидается, что «Боруссия» не станет предлагать новое соглашение Гётце, который в нынешнем сезоне провёл на поле только 37 минут игрового времени.

Марио является воспитанником «Боруссии». За основную команду «шмелей» полузащитник дебютировал в 2008 году. В 2013-м Гётце перешёл в мюнхенскую «Баварию», но спустя три сезона вернулся в Дортмунд.

Ранее сообщалось, что в услугах Марио заинтересован также миланский «Интер».

«Эвертон», набрав 7 очков в 6 матчах, занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.