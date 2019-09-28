Чемпионат России по футболу — 2019/20: расписание матчей 11-го тура

Сегодня, 28 сентября, начнётся 11-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Будет сыграно восемь матчей (три — 28 сентября, четыре — 29-го и один — 30-го).
28 сентября
«Крылья Советов» — «Тамбов» (Самара, 14:00 мск)
«Ростов» — «Динамо» (Ростов-на-Дону, 16:30 мск)
«Локомотив» — «Зенит» (Москва, 19:00 мск)
29 сентября
«Урал» — ЦСКА (Екатеринбург, 11:30 мск)
«Рубин» — «Уфа» (Казань, 14:00 мск)
«Спартак» — «Оренбург» (Москва, 16:30 мск)
«Краснодар» — «Арсенал» (Краснодар, 19:00 мск)
30 сентября
«Сочи» — «Ахмат» (Сочи, 19:30 мск).
Полное расписание матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.
Действующим чемпионом РПЛ является «Зенит». В минувшей кампании команда из Санкт-Петербурга набрала 64 очка в 30 встречах.
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