Чемпионат России по футболу — 2019/20: расписание матчей 11-го тура

Сегодня, 28 сентября, начнётся 11-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Будет сыграно восемь матчей (три — 28 сентября, четыре — 29-го и один — 30-го).

28 сентября

«Крылья Советов» — «Тамбов» (Самара, 14:00 мск)

«Ростов» — «Динамо» (Ростов-на-Дону, 16:30 мск)

«Локомотив» — «Зенит» (Москва, 19:00 мск)

29 сентября

«Урал» — ЦСКА (Екатеринбург, 11:30 мск)

«Рубин» — «Уфа» (Казань, 14:00 мск)

«Спартак» — «Оренбург» (Москва, 16:30 мск)

«Краснодар» — «Арсенал» (Краснодар, 19:00 мск)

30 сентября

«Сочи» — «Ахмат» (Сочи, 19:30 мск).

Полное расписание матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.

Действующим чемпионом РПЛ является «Зенит». В минувшей кампании команда из Санкт-Петербурга набрала 64 очка в 30 встречах.