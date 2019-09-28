Лэмпард: не понимаю, как «Лидсу» дали приз за честную игру

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал вручение «Лидсу» награды ФИФА за честную игру.



Весной, во время матча английского чемпионата между «Лидсом» и «Астон Виллой» (1:1), произошёл нестандартный момент. «Лидс» открыли счёт, не смотря на то, что игроку «Виллы» понадобилась помощь. Игроки «Астон Виллы» остановили матч, выразив протест, произошла потасовка. Гол был засчитан, но главный тренер «Лидса» Марсело Бьельса приказал команде пропустить один мяч, что и было сделано.



Зимой сотрудника «Лидса» поймали за наблюдением тренировочного процесса «Дерби Каунти». По итогам разбирательств Марсело Бьельса подтвердил, что наблюдатель был отправлен по его приказу. Федерация футбола Англии оштрафовала клуб на £ 200 тысяч.



«Не думаю, что это верное решение. Вспомните, сколько было разговоров о том шпионском скандале, и эти разговоры были заслуженными. Когда вы присуждаете награду за честную игру в тот же год — это странно. Не знаю, кто голосует за такое.



Из-за того, что произошло, пришлось менять правила, а «Лидс» оштрафовали. Мне кажется, было неправильно вручать им награду за честную игру. Сначала подумал, что это такая шутка.

«Лидс» поступил правильно, дав «Астон Вилле» забить в том моменте. Но вручить приз за честную игру — странное решение», — приводит слова Лэмпарда Mirror.

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